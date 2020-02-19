Это не грустная погода: синоптики назвали причины аномально теплой зимы

Глава Гидрометцентра дал прогноз на ближайшее время.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что не типично для этого сезона, сообщают РИА "Новости".

Эксперт пояснил, что Северо-атлантическое колебание (САК), которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и даже до Хабаровского края. Поэтому лишь иецхэзжн в конце декабря и январе благодаря северным потокам на непродолжительное время установился антициклон, все остальное время погоду определяли воздушные массы из Атлантики.

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал Вильфанд, отметив, что "не припомнит" подобной ситуации. По его словам, температурные отклонения от нормы этой зимой достигали 25 — 28 градусов.

Как заявил эксперт, в ближайшие пять дней температура буде выше привычой для этого времени на 16 — 20 градусов. А в Москве чистого неба в ближайшее время ждать не стоит, и все же рассеянные солнечные лучи будут пробиваться сквозь облака.

"Облака верхнего яруса (7-8 километров над поверхностью земли), поэтому коротковолновая солнечная радиация в виде прямой и рассеянной дает вполне хорошую освещенность. Пока будет облачно с прояснениями. Не будет хмурого неба, вот такая погода, как сейчас", — рассказал синоптик.

Как уточнил Вильфанд, "перистые облака, высоко кучевые, они дают хорошую освещенность. Все-таки это не мрачные облака. Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный".

"Это не грустная погода", — подытожил он прогноз.