Спецпроект: Путин ответит на 20 «неудобных» вопросов, в том числе — про двойника

20 февраля на сайте информагентства ТАСС будет возможность посмотреть большое интервью с Владимиром Путиным, приуроченное к 20-летию руководства президента.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.

kremlin.ru

Спецпроект называется «20 вопросов Владимиру Путину». Глава государства ответит вопросы про его решения, про двойника, про сроки за репосты и про то, останется ли он с нами навсегда, пишет gorodkirov.ru.

Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами? Смотрите с 20 февраля наш спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» на всех площадках ТАСС. pic.twitter.com/4yOT62Eyco — ТАСС (@tass_agency) February 17, 2020

26 марта исполнится 20 лет с тех пор, как Владимир Путин впервые был избран президентом РФ.

Кандидат

15 февраля 2000 года Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента РФ. Из 15 членов ЦИК, включая Вешнякова, 13 проголосовали «за», двое отсутствовали по уважительной причине.

Путин получил удостоверение и официальное право на ведение предвыборной агитации. Он заявил, что опубликует свою программу только после 25 февраля, в соответствии с Законом о выборах, но намекнул, что главное содержание программы — восстановление в России моральных ценностей.

Одновременно ЦИК опубликовал данные о доходах Владимира Путина и его семьи. Согласно документу, и.о. президента в 1998—1999 гг. заработал 265 699 рублей. Источники доходов — Управление делами президента, ФСБ и пенсия ФСБ.

Рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Ельцина.

архив Управления пресс-службы и информации президента РФ, russiainphoto.

Путин пользуется государственной квартирой в Москве площадью 157,3 кв. метра, у него также есть дача в Ленинградской области (152,9 кв. метра) и два гаража в Санкт-Петербурге. В Сбербанке и.о. президента хранит 15 992 рубля, в «Промстройбанке» — 316 632 рубля и 54 375 рублей в Балтийском банке в Санкт-Петербурге.

Также Путин обладает 23 акциями «Промстройбанка», где, кстати, работает жена предыдущего премьера Сергея Степашина.

Супруга Путина Людмила заработала за последние два года 43 167 рублей в представительстве ЗАО «Телекоминвест». Она пользуется неприватизированным участком в Псковской области площадью 6 соток, а также хранит 10 323 рубля все в том же «Промстройбанке» Санкт-Петербурга.

Дочери Мария и Екатерина собственности и доходов, согласно декларации, не имеют. (Информация — из архива новостей «Полит.ру».)

Владимир Путин.

kremlin.ru

Влиятельные персоны

Ранее бывший глава администрации президента (АП) РФ Валентин Юмашев рассказал, как известные в России персоны повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина о передаче власти Владимиру Путину.

«Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин, — подчеркнул он.

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