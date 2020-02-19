Ученые: высокие дозы витамина B12 небезопасны для жизни

О том, нужно ли употреблять синтетические витамины, споры иду уже не один год. Опасность некоторых витаминов и в том, что в больших количествах они могут вредить организму. Тем не менее, без витаминов организм не может оставаться здоровым. Конечно же лучше, считают многие ученые, если витамины поступают из пищи. Так, витамин А необходим для кожи, слизистой оболочки органов и зрения. Витамин C защищает иммунную систему и предотвращает простуду, D — укрепляет кости и зубы. Витамины группы В необходимы для головного мозга и нервной системы. Читайте на Информинг.Ру: Медики назвали фрукты, которые рекомендуют употреблять больным раком после химиотерапии Медики из Нидерландов в ходе исследования пришли к выводу, что высокие дозы витамина В12 повышают риск преждевременной смерти. Витамин В12 – это биологически активные вещества, которые содержат кобальт. Его нехватка становится причиной хронической усталости, слабости и частых головокружений. Поэтому часто этот витамин в синтетическом виде принимают те, кто соблюдает диету.

Витамин В12 содержится во многих продуктах, поэтому зачастую нет необходимости употреблять его дополнительно с пищевыми добавками. Ученые провели исследование касательно влияния уровня витамина В12 на здоровье. Они измерили уровень витамина В12 у 5571 здоровых мужчин и женщин со средним возрастом 54 года. Никто из участников исследования не принимал синтетические добавки. Оказалось, что те люди, в организме которых на 25% больше витамина В12, риск преждевременной смертности выше в два раза. Это с учетом множества других факторов, таких как пол, возраст, вредные привычки и т.д.Исследователи пытаются выяснить, в чем причина негативного влияния витамина В12 на здоровье. Автор исследования профессор медицины в Университете Гронингена Стефан Дж. Л. Баккер отметил, что В12 может влиять негативно на микробиоту кишечника. Но пока нет проверенных доказательств этого. В любом случае, отмечают медики, важно следить за тем, чтобы рацион был полноценным и содержал достаточное количество полезных для здоровья микроэлементов и витаминов. Яндекс Дзен