Ученые пришли к выводу, что времени не существует

Почти одновременно несколько учёных заявили, что время – не реальная физическая единица, а только лишь восприятие человека, благодаря которому мы и различаем временные отрезки. Важно отметить, что теория учёных противоречит теории состояний, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Концепция времени представляет собой иллюзию. Всё, что случалось или случится, происходит в настоящий момент. Многие люди не задумываются о понятии времени, а ведь физика не исключают варианта, что оно может идти в обратном направлении (при сжатии Вселенной, а не расширении). По мнению ученых, имеется «блочная вселенная», где время и пространство взаимосвязаны. Именуется она пространством-временем. Согласно теории, пространство и время – это части 4-мерной структуры. Все события обладают собственными координатами в пространстве-времени.Макс Тегмарк, работающий в Массачусетском технологическом институте, отметил, что все события, которые были осознаны, ‒ это настоящее состояние мозга. Только воспоминания помогают человеку понять, что то или иное действие осуществлялось в прошлом.Таким образом, абсолютно всё происходит здесь и сейчас. События прошлого – иллюзия, сформированная памятью.