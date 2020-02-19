Как скачать рингтоны на телефон бесплатно?

Стандартная мелодия на звонок редко устраивает пользователей смартфонов, многие предпочитают устанавливать оригинальный ringtone, чаще всего это композиция любимого исполнителя. Чтобы поменять мелодию, в памяти гаджета должен быть файл с нужным музыкальным треком. Существует несколько способов скачать музыку на телефон бесплатно, самый популярный вариант – это использование интернет сайтов.

Особенности скачивания рингтона

Чтобы закачать аудиофайл в память устройства, работающего на платформе Андроид, можно воспользоваться музыкальным порталом, где собран огромный ассортимент разнообразных рингтонов, доступных для скачивания бесплатно. На сайте представлена возможность прослушать мелодию, и только потом выбрать подходящий трек. Для закачивания файла необходимо нажать значок «Стрелка» или кнопку «Скачать», информация перенесется в папку «Загрузка» или «Download». Затем входят в настройки и выбирают нужный файл в качестве рингтона на звонок.

Внимательно проверяйте сайт, где представлены бесплатные рингтоны. На ресурсе с обилием рекламы, навязчивыми предложениями перейти на другой ресурс и сложной системой скачивания,

высокий риск загрузить вирусную программу.

Можно скачать музыку с Play Market, но в магазине приложений ограничен выбор программ с бесплатной музыкой, а некоторые приложения в дальнейшем могут потребовать платной подписки.

Скачать бесплатно с компьютера

Если нет WI-FI подключения или отсутствует мобильный интернет, можно скачать рингтон на компьютер, а затем перенести информацию в память телефона. Для скачивания на iPhone выполняют следующие действия:

На интернет ресурсе выбирают мелодию в формате mp3 и скачивают его на компьютер.

Производят форматирование файла из одного формата в m4r, для этого можно использовать онлайн сервис или специальный софт.

Установить на компьютер iTunes.

Подсоединить смартфон к компьютеру с помощью шнура.

Перенести мелодию в папку звуки.

В настройках телефона найти загруженную мелодию и установить ее на звонок.

Скачать рингтон на телефон с АНДРОИД через компьютер намного проще чем на Айфон. Достаточно скачать нужную мелодию с сайта в память компьютера, а затем с помощью USB шнура переместить файл на телефон.