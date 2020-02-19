Налог при покупке недвижимости в Турции в 2020 году

При покупке недвижимости в Турции в 2020 году, собственникам нужно оплачивать налоги. Понимание этого вопроса позволяет грамотно распоряжаться собственными средствами иностранным гражданам, которые являются владельцами турецкой недвижимости. Компания Status Propert предоставляет бесплатную консультацию относительно налогов в Турции.

Информация о налогообложении

Законодательство Турецкой Республики практически не разделяет людей на чужих и своих. Существует ряд общих правил, единых для всех. Если речь идет о вступлении в силу каких-либо изменений, касательно налогообложения, то ни относятся для каждого гражданина, имеющего прибыль от деятельности, совершаемой на территории страны.

В 2020 году система обложения налогами граждан Южного государства и иностранцев делится на три основные группы.

На получаемую прибыль. С резидентов взимаются налоги на все доход, полученные как за пределами страны, так и на ее территории. Нерезиденты обязаны выплачивать процент только с тех денег, которые были заработаны в Турции, независимо от рода совершаемой деятельности. Размер подоходного налога составляет (15-40%) и зависит от объема прибыли. Предпринимателем нужно выплачивать всего 20% Косвенное налогообложение. Речь идет о госпошлине, НДС и банковской деятельности. Ставки варьируют в пределах 18%. Новый налог 2020 года – на потребление (автомобилей, сигарет и спиртных напитков, нефтепродуктов, вещей из разряда роскоши). Сумма выплат зависит от вида налогообложения. На объекты благосостояния. Процентная ставка взимается с наследования, дарения, транспортных средств и недвижимости.

Наиболее волнительной темой для местных жителей и иностранцев является несколько видов налогов на покупку недвижимости в Турции. Многих интересует вопрос, не станет ли такое капиталовложение бременем для бюджета семьи.

По карману ли налог?

Проценты взимаются при совершении купли-продажи, а также с владения недвижимым имуществом. При заключении сделки налогом облагается как продавец, так и покупатель – по 1,65% для каждой из сторон. Владелец жилой недвижимости ежегодно должен выплачивать 0,1-0,6%, за объекты культурного наследия + 10%. Оплата должна вноситься 2 раза в год.

Получается, что в среднем владельцам квартир приходится платить $75 в год, а тем, кто приобрел большой дом – около $100. Ставки на недвижимость повышены в 2 раза в Стамбуле, Алании и Анталии, что обусловлено высоким спросом на жилые объекты.

