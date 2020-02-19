Лавров заявил о полном взаимопонимании военных России и Турции под Идлибом

«Военные представители и Российской Федерации, и Турции, которые находятся на земле в Сирии, в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой рассматривают изменения в обстановке. У них есть, как мы слышали от наших военных и от турецких военных, полное понимание между собой», — цитирует министра ТАСС.

Он напомнил, что сегодня в Москве проходит очередной раунд переговоров межведомственных делегаций России и Турции. «Все факты находятся на столе, — сказал глава МИД РФ. — Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию (в Идлибе – ред.) на основе тёх договорённостей, которые были достигнуты между президентами России и Турции».

Напомним, что ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные вновь попытались ввести режим тишины. В результате нападений террористов погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.