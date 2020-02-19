Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

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Reuters

Россия снизила свои вложения в государственные бумаги США до $9,9 млрд. Об этом следует из данных, размещенных на сайте американского Минфина.

Отмечается, что по сравнению с ноябрем прошлого года сокращение составило сумму, равную примерно $1,5 млрд.

Как уточняет ведомство, к долгосрочным из этих вложений относятся $4,27 млрд, а к краткосрочными — $5,7 млрд.

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.

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