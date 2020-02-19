Государство уменьшило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) подписало соглашение с телевещателями второго цифрового мультиплекса (СТС, «Домашний», «Пятница», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звезда») на предоставление им субсидий. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на начальника отдела по связям с общественностью Роспечати Анфису Храмову.

Она подтвердила заключение соответствующих договоров и уведомила, что в скором времени «каналы второго мультиплекса начнут получать деньги через Федеральное казначейство».

Стало известно, что каждому из них в 2020 году дадут по 250 млн рублей.

Как уточняется, эти средства пойдут на распространение сигналов в населенных пунктах с населением, которое составляет менее 100 тысяч человек.

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При этом на поддержку вещания в небольших городах у некоторых телеканалов, в том числе СТС, ТВ3, «Муз ТВ», госсубсидии в 2020 году уменьшились.

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