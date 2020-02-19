4 совета для отказа от вредных привычек

Share Tweet Share Share Email CommentsВсе вредные привычки, которые вы имеете можно сравнить с так называемыми препятствиями на пути к своей совершенной жизни. Давайте подробней об этом поговорим, и вот привычка — это то, что может сделать нас от чего-то зависимыми, и это мы повторяем каждый день. В этом очень большая разница, от ошибок, ведь на них мы учимся. Каждый человек хорошо понимаем, как негативно могут повлиять ошибки на жизнь человека. Ну почему тогда мы так недооцениваем все вредные привычки, которые имеем?

Очень плохо, когда особь пытается бросить одну из своих плохих привычек, но у него это не получается сделать. А еже хуже, если человек вообще не пытается осознать того, что необходимо и вовсе отказаться от всех вредных привычек. Тогда, он просто напоминает безнадежного слепого капитана, который не хочет увидеть пробоину на своем судне, ведь тогда оно может окончательно утонуть.

Один из первых шагов на пути к полному отказу от вредных привычек это осознание данной проблемы. Для начала задайте себе вопрос: правильно ли вы живете, по вашей системе ценностей? Или же иногда вы отклоняетесь от нее? Такая система ценностей является компасом, который может указать правильное направление в вашем жизненном пути. Старайтесь не поддаваться дурным привычкам, не разрешайте им уводить вас от верного направления! А вот второй шаг, наверное, самый трудный, так как это отказ от вредных имеющихся вредных привычек.

Старайтесь не поддерживать плохих привычек. Попробуйте представить для себя, что все плохие и хорошие привычки — это так называемые два волка, которые вечно сражаются друг против друга. Но в этом случае только возникает одни вопрос: кто же из них двоих победит? И ответ весьма легко предугадать: выиграет тот, кого вы выкормите. Для того, чтобы бросить все плохие привычки перестаньте поддерживать их, и не делать вредным привычкам никакой поблажки.