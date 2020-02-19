Что делать, если шеф не прав? Задайте СЕБЕ несколько вопросов

Share Tweet Share Share Email CommentsСпоры с руководством — это всегда определенный риск. Не желающий признавать свою неправоту шеф может неадекватно принять вашу настойчивость, и тогда прощай карьера.

Как же лучше доказывать свою правоту в общении с начальством? И нужно ли это делать?

Прежде чем начать спор с начальством, советуем задать СЕБЕ несколько вопросов:

Это поможет сделать работу лучше?

Ошибка шефа настолько критична, что будет иметь необратимые последствия?

Я доказываю правоту не из-за собственного эго?

Есть вероятность, что ко мне прислушаются, и я не потрачу время и силы напрасно?

А точно ли я прав?

Если в итоге вы все еще считаете, что должны указать начальству на его неправоту, действуйте.

Подведите шефа к решению

Если хотите, чтобы шеф максимально лояльно отнесся к вашим замечаниям, не горячитесь и не впадайте в агрессию. Попросите шефа о встрече. Аккуратно подведите его к очевидному решению. Не используйте фразы «вы не правы», «это ошибка», «вы поступаете неправильно». Лучше опишите достоинства вашего предложения, упомяните, какие плюсы получит компания, если начальник последует вашим советам.

К примеру, вы работаете маркетологом. Шеф принял решение запустить в рекламу слоган «Лучше наших абрикосов не найдете вы кокосов». Он некорректный, неэффективный, да попросту глупый!

Что делать?

Расскажите шефу о том, какие слоганы используют конкуренты. Приведите примеры того, как компании прожигали огромные бюджеты на рекламу, которая не дала никакого барыша. Напомните о целевой аудитории, опишите ее детальный портрет. Да просто приведите свой, понятный и эффективный вариант (можете пофантазировать в комментариях).

Скорее всего, это подведет начальство к правильному решению, и вам достанутся лишь благодарности за подсказку.

Откажитесь от спора

А вот если ответы на вышеприведенные вопросы не кажутся вам столь однозначными, это хороший повод задуматься, стоит ли игра свеч. Если вы заранее четко понимаете, что спор обречен на провал, не ввязывайтесь в него.

Конечно, это не путь победителей. Но это путь стратегов. Если вы высказали свое мнение, а к вам не прислушались, так тому и быть. В результате ситуация покажет, кто был прав. Возможно, это будет поводом для начальства не игнорировать ваши замечания в следующий раз.

В любом случае нет смысла доказывать свое мнение, если у вас изначально нет никаких шансов быть услышанным.

Мы предложили вам два варианта решения проблемы. Если вам известны другие примеры, делитесь ими, ведь нет ничего полезнее реальных историй!