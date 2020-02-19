Интересные факты о бабочках

Лепидоптерология – наука о бабочках. На данный момент на земном шаре насчитывается около 165 тысяч видов бабочек, и ежегодно энтомологи совершают новые и удивительные открытия.

Часто бабочек называют в честь древнегреческих богов и героев. Создатель первой научной систематики животных Карл Линей считал, что бабочки такие же яркие и прекрасные, как и герои древнегреческих мифов.

Жизнь многих бабочек длится всего несколько дней. Они живут, чтобы дать жизнь новому, молодому поколению. Однако бабочка Монарх может жить вплоть до полугода. Но и за такую короткую жизнь они успевают отложить более тысячи яиц.

Самая большая ночная бабочка в мире — Attacus Atlas или попросту Павлиноглазка. Размах ее крыльев составляет 30 см, поэтому ее часто путают с птицей.

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Известно, что многие известные личности коллекционировали бабочек. Например Михаил Булгаков, академик Павлов, революционер Николай Бухарин, финансист У, Ротшильд и наш современник – Андрей Макаревич. Самую большую коллекцию бабочек в России имеют в своем арсенале всемирно известные братья Мавроди.

Владимир Набоков открыл 20 различных видов бабочек. Его коллекция насчитывала 4324 экземпляра, которую он презентовал Лозаннскому университету и его Зоологическому музею.

В Африке, Маврикии, на Мадагаскарских островах и в тропиках Азии и Австралии обитает самая маленькая бабочка в мире — бабочка голубянка. Длина ее переднего крыла составляет всего 6 мм.

Самые редкая и самая большая бабочка – птицекрыл королевы Александры, или бабочка-парусник, которая обитает в Папуа-Новой Гвинее. Но так как этой бабочкой хотят обладать многие, в скором времени она может исчезнуть.

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Кроме тропических бабочек, есть и арктические. Их крылья не такие яркие, а более бледные и невзрачные, почти прозрачные, словно сделаны из стекла. Но самые настоящие полярницы обитают на острове Королевы Елизаветы, в нескольких сотнях километров от Северного полюса.

Интересный факт: есть клиники, в которых пациенты лечат стресс бабочками, которые находятся в специальных цветочных оранжереях и просто порхают в них. Такие клиники находятся в Стокгольме.

Однако бабочками наслаждаются не только эстетически. В Китае, Южной Америке и Индии бабочек готовят и употребляют в пищу.

Однажды в день своего рождения, когда ему исполнилось 80 лет, президент Кореи Ким Ир Сен принял в дар от своих офицеров удивительную картину. Она называлась «Беззаветная вера солдата» и была сделана из более четырех миллионов крыльев бабочек.

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