10 неожиданных фактов о презервативах, которые тебе стоит знать

Неожиданные факты о презервативах!

Только 5% мужчин во всем мире надевает презерватив. Имей в виду, что это данные из различных стран, где доступ к контрацепции может быть очень затруднен. Тем не менее, 5% — это действительно мало, очень мало. Особенно учитывая то, что современный мир стремится к 100%.

Существует 4 различных вида презервативов. В наше время панцири черепахи и чехлы из ткани, которые служили барьерным методом контрацепции в древности, уже не пользуются таким спросом, но это и к лучшему. Большинство презервативов производят из латекса, но есть и безлатексные изделия для тех, кто страдает от аллергии. Есть и те, которые сделаны из полиизопрена — их используют люди, которым не посчастливилось иметь аллергию и на латекс, и на полиуретан. Существуют также презервативы, изготовленные из бараньего кишечника — правда, их популярность тоже вызывает сомнения. Наконец, есть женские презервативы, которые функционируют немного по-другому, чем мужские, но все же служат защитой от беременности и ЗППП.

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За изобретение презерватива стоит благодарить производителей автомобильных шин. Изобретение процесса вулканизации Чарльзом Гудиером привело к появлению первого кондома в 1855-м году, вот почему некоторые до сих пор называют их «резинками».

Презервативы практически не видоизменились с момента изобретения. Первый презерватив «Троян» появился в 1920 году, с тех пор на нем появились ребра и точки для усиления стимуляции, но, по большому счету, он остался точно таким же.

Презервативы, в большинстве своем, никак не влияют на качество секса. Множественные опросы показали, что ощущения во время секса с презервативом и без него практически идентичны, хотя некоторые парни продолжают шутить о сексе в «скафандре». А теперь подумай: презерватив защищает от беременности на 98% и делает секс безопасным с точки зрения передачи различных инфекций, так может ли отговорка «с ним мне некомфортно» стоить того, чтобы рисковать?

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Твои родители, скорее всего, менее склонны к использованию презервативов, чем ты. Прости за ассоциации, но пары старше 40 лет практически не пользуются презервативами по многим причинам. В среднем, судя по мировой статистике, только 25% стабильных пар защищаются с помощью кондомов, среди свободных людей этот показатель гораздо выше и достигает 40%.

Практически половину всех презервативов в мире покупают женщины. Естественно, им не на что их надеть, но более 40% проданных презервативов были куплены именно девушками. Это здорово, потому что они заботятся о безопасности и не попадают в ситуации: «ой, кажется у меня закончились», которые любят использовать парни.

Только треть подростков знает, как правильно использовать презерватив. Это достаточно грустная статистика, и не только потому, что знание спасло бы их от неловкости во время первого секса. Дело в том, что те подростки, которым показали и рассказали правила надевания презерватива, скорее всего, будут использовать их в будущем, а те, кто не знает о его важности, предпочтут игнорировать непонятный предмет.

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Даже самый обычный презерватив свободно надевается на самый крупный пенис. Производитель кондомов TheyFit выпускает самые большие размеры: разработчики шутят, что в их изделия без проблем помещается банка чипсов Pringles. Кстати, не так давно обычная американка раз и навсегда решила проблему мужской отговорки «Он мне мал»: она сняла на камеру процесс надевания презерватива себе на ногу. И знаешь, что? Он достал ей до колена!

Есть человек, который мечтает усовершенствовать презерватив — это Билл Гейтс. Его с женой Мелиндой благотворительный фонд ежегодно выделяет более 100 тысяч долларов на гранты изобретателям и исследователям, работающим в этой отрасли. Предполагается, что «презервативы будущего» будут иметь разные формы для разных пенисов и даже…ручки (наверное, для удобства снятия и надевания).

03.03.2018