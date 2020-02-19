Еще много фотографий подтверждения необычной дружбы в мире животных

Share Tweet Share Share Email CommentsФотографии дружелюбного общения разных животных – одни из самых популярных в Интернете. Сложно сказать, хорошо это или плохо, потому что такие «ненормальные» отношения происходят после вмешательства человека, который, в основном, «сдруживает» хищников и их жертв или разные виды животных, которые в дикой природе являются непримиримыми врагами.
Тем не менее, виноваты в такой дружбе сдвиги в психике или что-то еще, например, воспитание в домашних условиях, но фотографии дружбы невероятно дружбы между животными получаются очень милыми и даже забавными!
В этой большой подборке – очередное доказательства, что в жизни возможны самые невероятные вещи, даже такая нежная дружба между разными видами животных.
Кот и мышонок
Гепард и антилопа
Кот и мышь
Попугай и кот
Улитка и черепаха
Кабан и собака (не очень дружба, конечно…)
Собаки верхом на пони
Утята и пёс
Котенок и петух
Кот и свинья в постели
Жирафенок и страусенок
Кабанчик и кот
Кот и черепаха
Овчарки и тигренок — известный случай «усыновления»
Ослик и овца
Собака и кабан
Ушастик и рычастик
Пони и кошка
Цыпленок и кролик
Олененок и скунс
Белка и дятел
Ягуар и мышонок
Ворон и кот
Утята и котята
Коза и обезьяна
Кот и морская свинка
Черепаха и утка
Дата: 06.10.2015