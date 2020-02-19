Для граждан Китая запрещен въезд в Россию из-за коронавируса

С 20 февраля граждан Китая временно перестанут пускать через российскую границу. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу.

Нельзя будет приехать в Россию гражданам КНР, которые собирались здесь работать, учиться, путешествовать, а также в частных целях. На сайте правительства РФ опубликовали соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства страны Михаилом Мишустиным. Согласно тексту документа, изменения вступают в силу с 19 февраля.

Коронавирус — новый тип пневмонии, его выявили в конце декабря в китайском городе Ухань. На сегодняшний день, 19 февраля, в мире всего 75188 заболевших, 2008 умерших, большинство из них — граждане Китая. В России выявили всего два случая заражения. Врачи рассказали, что лучшая профилактика от вируса — личная гигиена. Нужно чаще мыть руки, реже бывать в местах, где можно заразиться.

Жителям России также ранее запрещали туры в Китай. Наших соотечественников забирали из страны, охваченной эпидемией, и отправляли на карантин в Тюмени. Как живут жители Красноярска в закрытом на карантин санатории, смотрите здесь.

Наиболее частый, отличительный симптом коронавируса — одышка. Об этом заявил академик РАН, пульмонолог, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

«Одышка при именно коронавирусе приходится наиболее часто, — рассказал Чучалин, — Почему она возникает? Потому что при мутации он приобрёл свойства те, которые не характерны для коронавируса. Он стал поражать эпителиальные клетки самого-самого нижнего отдела дыхательных путей».

Кроме того, к симптомам нового коронавируса относят сухой кашель, лихорадку, насморк, мышечную и головная боль, бессонницу, тошноту, рвоту и расстройство стула