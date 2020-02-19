Турецкие военные покидают Сирию под конвоем русских

Турецкие военные покидают зону боевых действий в Сирии под конвоем русских военнослужащих — об этом сообщил военкор Олег Блохин. Он поделился видео, на котором видно, как турецкую автоколонну сопровождают российские машины. «Картина маслом», — прокомментировал репортер.

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Военкор Олег Блохин опубликовал в своем телеграм-канале видео со стратегической трассы Дамаск — Алеппо, по которой в это время проезжала турецкая военная автоколонна с бронеавтомобилем «Тигр» во главе. В конце вереницы турецких бронемашин и грузовиков проехал военный «КамАЗ» ВС РФ. Таким образом, трасса Дамаск — Алеппо целиком переходит под контроль правительственных войск.

«Картина маслом. Военная полиция России конвоирует турок на трассе М5», — кратко комментирует видео журналист.

Напомним, накануне в ходе Мюнхенской конференции Турция призвала сохранить отношения с Россией, несмотря на обострение ситуации в Сирии. В то же время российский посол в Анкаре рассказал о новых угрозах от неизвестных.

На полях конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу переговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а по итогу заявил, что отношения двух стран должны быть сохранены.

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Оперативная обстановка в Сирии демонстрирует позитивные тенденции. В Москве продолжаются российско-турецкие переговоры по урегулированию сирийского конфликта. Между тем в Алеппо правительственные войска уже освободили около 180 кв. км территории и ряд населенных пунктов. В Идлибе подразделения ВС САР вышли к авиабазе Тафтаназ. На юге Хомса проправительственные силы обстреляли позиции боевиков в районе Ат-Танф. В Хасаке возобновлено совместное патрулирование российских и турецких военных. Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки.

После освобождения н.п. Хавра, Анжара, Касимия правительственные войска продолжили наступление на позиции протурецких боевиков к западу от города Алеппо.

Подразделения сирийской армии заняли районы Басартун, Кабтан, горы Кабтам, Салум, Бала, Шейх-Акиль, деревни Анжара, Хур, Аль-Касимия, достигли района полка 111 и в окрестности города Дарат-Изза, являющегося основным опорным пунктом джихадистов в регионе. Этот населенный пункт контролируют боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В ходе своего продвижения ВС САР освободили 180 кв. км территории западного Алеппо.

Наступление поддерживают самолеты ВКС РФ. В понедельник российская авиация нанесла серию ударов по западной части провинции Алеппо. Бомбардировке, в первую очередь, подверглись район вокруг города Дарат-Изза, позиции боевиков возле н.п. Ариха и Эль-Атариб.

Между тем в Идлибе правительственные войска практически вплотную приблизились к авиабазе Тафтаназ, на которой находится крупная турецкая группировка. В настоящее время подразделения ВС САР находятся от нее в нескольких километрах.

Сирийская армия в понедельник нанесла артиллерийский удар по боевикам, окопавшимся в окрестностях авиабазы. Между тем Анкара заявила. что в результате этого обстрела погибло пять турецких военнослужащих.