Названа новая причина ухудшения здоровья Анастасии Заворотнюк

Журналисты приходят к выводу, что актриса Анастасия Заворотнюк серьезно заболела из-за стресса, который она пережила 10 лет назад. В свою очередь родственники актрисы, как и она сама, продолжают воздерживаться от каких-либо комментариев.

Анастасия Заворотнюк сегодня: состояние здоровья на 19 февраля

«Спусковым механизмом болезни, как утверждают врачи, нередко становится нервное потрясение или длительное пребывание организма в стрессовой ситуации. Заворотнюк пришлось пережить такой стресс еще лет десять назад», — пишут источники.

Неоднократно заявлялось, что актриса находится на грани разорения. Толчком для этого стали проблемы в Крыму. Там супруги планировали заработать на катке, однако на деле оказалось все сложно, в итоге они терпели только убытки.

Чуть позже у Заворотнюк и Чернышева появились проблемы с кредитом, которые они взяли на покупку жилья. Именно финансовые вопросы стали причиной тяжелого недуга Заворотнюк.

Пока новых данных о состоянии известной актрисы не появляется, в медиапространстве продолжают обсуждать жизнь звезды и ее родственников до болезни. В интернете публикуют старые видео с актрисой. На одном из них она отводит себе 20 лет жизни, а на кадрах из другого встречается с Жанной Фриске.