Шойгу: США грабят нефтяные богатства Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что США занимаются разграблением сирийских нефтяных месторождений. Кроме того, по словам Шойгу, Вашингтон введенными в отношении Дамаска санкциями препятствует ускорению восстановления республики.

Новости Сирии сегодня, 19.02.2020: США крадут нефть

«С одной стороны месторождения нефти, которые добывают нефть, контролируются США. Там идет неприкрытое разграбление богатств, которые принадлежат сирийскому народу. С другой стороны, запрещается завоз нефти в страну… — заявил Шойгу.

Министр обороны РФ подчеркнул, что введенные американскими властями ограничительные меры в отношении нефтяных поставок мешают восстановлению Сирии, где основная часть населения «нуждается в тепле, горячей воде, электричестве»: «Все это берется из углеводородов, которые запрещено туда поставлять».

Шойгу также отметил, что власти США не выполнили обещание восстановить разбомбленный в 2017 году американскими военными сирийский город Ракка. Ежемесячно от мин там погибает более 50 мирных жителей, заявил глава Минобороны.

«Все помнят ковровые бомбардировки и уничтожение такого города, как Ракка. Тогда США было сказано, что они восстановят Ракку, выделят средства. Сегодня в этом городе даже не начато разминирование. Два года уже город ждет оценочной миссии противоминного центра», — добавил Шойгу.

В конце октября 2019 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что нефть в Сирии активно добывали на востоке страны и перевозили контрабандой в другие государства под охраной американского спецназа и частных военных компаний: «В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США».

В ответ спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сказал, что присутствие американцев в регионе законно, поскольку они хотят гарантировать, что нефтяные объекты «не попадут в руки террористов». Он также констатировал, что «нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу».

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