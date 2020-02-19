Еще много фотографий подтверждения необычной дружбы в мире животных

Share Tweet Share Share Email CommentsФотографии дружелюбного общения разных животных – одни из самых популярных в Интернете. Сложно сказать, хорошо это или плохо, потому что такие «ненормальные» отношения происходят после вмешательства человека, который, в основном, «сдруживает» хищников и их жертв или разные виды животных, которые в дикой природе являются непримиримыми врагами.

Тем не менее, виноваты в такой дружбе сдвиги в психике или что-то еще, например, воспитание в домашних условиях, но фотографии дружбы невероятно дружбы между животными получаются очень милыми и даже забавными!

В этой большой подборке – очередное доказательства, что в жизни возможны самые невероятные вещи, даже такая нежная дружба между разными видами животных.

Кот и мышонок

Гепард и антилопа

Кот и мышь

Попугай и кот

Улитка и черепаха

Кабан и собака (не очень дружба, конечно…)

Собаки верхом на пони

Утята и пёс

Котенок и петух

Кот и свинья в постели

Жирафенок и страусенок

Кабанчик и кот

Кот и черепаха

Овчарки и тигренок — известный случай «усыновления»

Ослик и овца

Собака и кабан

Ушастик и рычастик

Пони и кошка

Цыпленок и кролик

Олененок и скунс

Белка и дятел

Ягуар и мышонок

Ворон и кот

Утята и котята

Коза и обезьяна

Кот и морская свинка

Черепаха и утка

Дата: 06.10.2015