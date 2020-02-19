Вольта Альгарве-2020. Маршрут

46-й выпуск португальской многодневной велогонки Вольта Альгарве (Volta ao Algarve) пройдёт с 19 по 23 февраля. Из пяти этапов – два спринтерских, два среднегорных с финишем в подъём и одна индивидуальная гонка на время. Общая протяжённость дистанции составит 771,4 км.
Лишь 3-й этап идеально подходит для спринтерской развязки, ещё один, формально спринтерский, который откроет Вольту Альгарве-2020, усложнён небольшим торчком – 600 м со средним градиентом 3,6% за 2 км до финиша.
На двух этапах пойдёт борьба за общий зачёт: на 2-м с традиционным финишем на самой высокой точке Альгарве – Альто де Фойя (Alto da Fóia) – 7.5 км со средним градиентом 6%, и на 4-м с финишем на Альто до Мальханьо (Alto do Malhão)- 2,6 км со средним градиентом 9,2%.
В этом году организаторы изменили устоявшийся за последние пять лет порядок этапов, переместив индивидуальную гонку на время на последний, 5-й день гонки. С 2014 года разделка проводилась на Вольта Альгарве в середине гонки, на 3-м этапе. Дистанция в 20,3 км и рельеф индивидуальной гонки на время такие же, как последние два года. В прошлом году победителем на этом этапе стал Стефан Кюнг.
Участники и претенденты Вольты Альгарве-2020
В 46-м выпуске Вольты Альгарве примут участие 12 команд Мирового тура – Astana, Bora-hansgrohe, CCC, Cofidis, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Ineos, Sunweb, Trek-Segafredo и UAE Team Emirates, а также 13 профессиональных и континентальных команд.
Победитель Вольты Альгарве-2019 Тадей Погачар не будет защищать свой титул. Но в гонке стартуют два победителя прошлых лет – гонщики команды Ineos Герант Томас, для которого Вольта Альгарве станет первой гонкой этого сезона, и Михал Квятковски. Претендентами в борьбе за общий зачёт гонки смогут стать также их товарищи по команде Роан Деннис и Дилан ван Барле. Также сезон с Вольты Альгарве начинает в качестве гонщика команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали.
Среди тех, кто может побороться за генеральную классификацию, можно отметить Мигеля Лопеса и Луиса-Леона Санчеса (Astana), Дэна Мартина (Israel Start-Up Nation), Руя Кошту (UAE Team Emirates), Максимилиана Шахманна и Феликса Гроссхартнера (Bora-hansgrohe), а также Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick-Step).
На спринтерских этапах смогут побороться Элиа Вивиани (Cofidis), Маттео Трентин (CCC), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Никиас Арндт (Sunweb), Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step).
С Вольты Альгарве начнёт свой сезон на шоссе 25-летний Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), который может проявить себя в борьбе со спринтерами и универсалами, а также в борьбе за генеральную классификацию.
Этапы Вольты Альгарве-2020
Этап 1. 19 февраля. Portimão – Lagos, 195,6 км
Этап 2. 20 февраля. Sagres — Alto da Fóia, 183,9 км
Этап 3. 21 февраля. Faro – Tavira, 201,9 км
Этап 4. 22 февраля. Albufeira — Alto do Malhão, 169,7 км
Этап 5. 23 февраля. Lagoa – Lagoa, ITT, 20.3 км
Предварительный стартовый состав:
ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam
1 LÓPEZ MORENO Miguel Ángel (Col)
2 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
3 BIZHIGITOV Zhandos (Kaz)
4 CONTRERAS PINZON Rodrigo (Col)
5 MARTINELLI Davide (Ita)
6 NATAROV Yuriy (Kaz)
7 TEJADA CANACUE Harold (Col)
BORA — HANSGROHE (BOH) WorldTeam
11 DRUCKER Jean-Pierre (Lux)
12 GROSSSCHARTNER Felix (Aut)
13 KÄMNA Lennard (Ger)
14 LAAS Martin (Est)
15 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)
16 SCHACHMANN Maximilian (Ger)
17 SCHILLINGER Andreas (Ger)
CCC TEAM (CCC) WorldTeam
21 VAN AVERMAET Greg (Bel)
22 TRENTIN Matteo (Ita)
23 GESCHKE Simon (Ger)
24 SCHÄR Michael (Sui)
25 VAN HOECKE Gijs (Bel)
26 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)
27 BEVIN Patrick (NZl)
COFIDIS (COF) WorldTeam
31 VIVIANI Elia (Ita)
32 CONSONNI Simone (Ita)
33 LE TURNIER Mathias (Fra)
34 MATÉ MARDONES Luis Ángel (Esp)
35 MATHIS Marco (Ger)
36 SABATINI Fabio (Ita)
37 VANBILSEN Kenneth (Bel)
DECEUNINCK — QUICK STEP (DQT) WorldTeam
41 ALMEIDA João (Por)
42 KEISSE Iljo (Bel)
43 DECLERCQ Tim (Bel)
44 EVENEPOEL Remco (Bel)
45 JAKOBSEN Fabio (Ned)
46 LAMPAERT Yves (Bel)
47 SENECHAL Florian (Fra)
GROUPAMA — FDJ (GFC) WorldTeam
51 BRUNEL Alexys (Fra)
52 GENIETS Kevin (Lux)
53 GUGLIELMI Simon (Fra)
54 KÜNG Stefan (Swi)
55 LE GAC Olivier (Fra)
56 LUDVIGSSON Tobias (Swe)
57 STEWART Jake (GBr)
ISRAEL START-UP NATION (ISN) WorldTeam
61 MARTIN Daniel (Irl)
62 BOIVIN Guillaume (Can)
63 CIMOLAI Davide (Ita)
64 POLITT Nils (Ger)
65 BIERMANS Jenthe (Bel)
66 HOLLENSTEIN Reto (Swi)
67 WÜRTZ SCHMIDT Mads (Den)
LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam
72 GILBERT Philippe (Bel)
73 KLUGE Roger (Ger)
74 MAES Nikolas (Bel)
75 VAN MOER Brent (Bel)
76 FRISON Frederik (Bel)
77 WELLENS Tim (Bel)
78 DIBBEN Jonathan (GBr)
TEAM INEOS (INS) WorldTeam
82 DENNIS Rohan (Aus)
83 KWIATKOWSKI Michal (Pol)
84 ROWE Luke (GBr)
85 SWIFT Ben (GBr)
86 THOMAS Geraint (GBr)
87 VAN BAARLE Dylan (Ned)
88 WURF Cameron (Aus)
TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam
91 ARNDT Nikias (Ger)
92 BOL Cees (Ned)
93 DENZ Nico (Ger)
94 EEKHOFF Nils (Ned)
95 PEDERSEN Casper Phillip (Den)
96 SÜTTERLIN Jasha (Ger)
97 VAN WILDER Ilan (Bel)
TREK — SEGAFREDO (TFS) WorldTeam
101 DE KORT Koen (Ned)
102 MOLLEMA Bauke (Ned)
103 MULLEN Ryan (Irl)
104 NIBALI Antonio (Ita)
105 NIBALI Vincenzo (Ita)
106 STUYVEN Jasper (Bel)
107 THEUNS Edward (Bel)
UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam
111 BJERG Mikkel (Den)
112 BOHLI Tom (SUI)
113 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)
114 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA)
115 KRISTOFF Alexander (Nor)
116 OLIVEIRA Ivo (Por)
117 POLANC Jan (Slo)
ALPECIN — FENIX (AFC) ProTeam
121 VAN DER POEL Mathieu (Ned)
122 DE BONDT Dries (Bel)
123 LEYSEN Senne (Bel)
124 MODOLO Sacha (Ita)
125 RICHARDSON Alexandar (GBr)
126 SBARAGLI Kristian (Ita)
127 VERGAERDE Otto (Bel)
CAJA RURAL — SEGUROS RGA (CJR) ProTeam
131 ABERASTURI IZAGA Jon (Esp)
132 GONZALEZ ARRIBAS David (Esp)
133 BAGÜES KALPARSORO Aritz (Esp)
134 LAZKANO Oier (Esp)
135 SÁEZ BENITO Hector (Esp)
136 MALUCELLI Matteo (Ita)
137 CALLE Juan Fernando (Col)
CIRCUS — WANTY GOBERT (CWG) ProTeam
141 DE GENDT Aimé (Bel)
142 DEVRIENDT Tom (Bel)
143 KREDER Wesley (Ned)
144 MEURISSE Xandro (Bel)
145 PETILLI Simone (Ita)
146 VAN POPPEL Boy (Ned)
147 VAN POPPEL Danny (Ned)
FUNDACIÓN — ORBEA (FOR) ProTeam
151 ARISTI GARDOKI Mikel (Esp)
152 ANGULO SAMPEDRO Antonio (Esp)
153 IRIZAR LASKURAIN Julen (Esp)
154 BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp)
155 MARTIN SANZ Gotzon (Esp)
156 LÓPEZ FUENTES Diego (Esp)
157 ARANBURU ARRUTI Jokin (Esp)
UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM (UXT) ProTeam
161 HOELGAARD Daniel (Nor)
162 HOELGAARD Markus (Nor)
163 SKAARSETH Anders (Nor)
164 RESELL Erik Nordsaeter (Nor)
165 KULSET Kristian (Nor)
166 SLEEN Torjus (Nor)
167 LEKNESSUND Andreas (Nor)
ATUM GENERAL — TAVIRA — MARIA NOVA HOTEL (ATM) Continental Team
171 FIGUEIREDO Federico (Por)
172 GRIGORIEV Alexander (Rus)
173 TRUEBA DIEGO Alvaro (Esp)
174 MARTINGIL César (Por)
175 MARQUE PORTO Alejandro Manuel (Esp)
176 LIVRAMENTO David Da Silva (Por)
177 PEREIRA Válter (Por)
AVILUDO — LOULETANO (AVL) Continental Team
181 GARCÍA DE MATEOS RUBIO Vicente (Esp)
182 MEIRELES Nuno (Por)
183 DE LA FUENTE RASILLA David (Esp)
184 SHILOV Sergey (Rus)
185 DEL PINO CORROCHANO Jesus (Esp)
186 EVANGELISTA André Piedade (Por)
187 HERNÁNDEZ Óscar (Esp)
EFAPEL (EFP) Continental Team
191 PAULINHO Sergio Miguel Moreira (Por)
192 MENDONÇA Luís (Por)
193 MACHADO Tiago (Por)
194 ANTUNES Tiago (Por)
195 PAULINHO Pedro (Por)
196 SÁENZ Nicolás (Esp)
197 ARMILLAS Gerard (Esp)
KELLY / INOUTBUILD / UDO (KIU) Continental Team
201 CASIMIRO Henrique (Por)
202 GOMES Luís (Por)
203 FERNANDES Venceslau (Por)
204 LOURENÇO Rafael (Por)
205 LOPES Pedro Miguel (Por)
206 FERNANDES COSTA Fábio Manuel (Por)
207 GONÇALVES Hélder (Por)
L.A. ALUMINIOS / L.A. SPORT (LAA) Continental Team
211 DUARTE Emanuel (Por)
212 LEAÇA Gonçalo (Por)
213 RAMALHO André (Por)
214 RIBEIRO David (Por)
215 SCHEULEN Marvin (Por)
216 SILVA Bruno Duarte Ferreira (Por)
217 SALGUEIRO Carlos (Por)
MIRANDA — MORTÁGUA (MIR) Continental Team
221 SANCHO Hugo De Matos (Por)
222 GONÇALVES Gaspar (Por)
223 FREITAS Daniel Alexandre (Por)
224 SILVA Joaquim (Por)
225 BARBOSA Joao (Por)
226 SÁNCHEZ REBOLLIDO Ángel (Esp)
227 LINAREZ MENESES Leangel (Ven)
RADIO POPULAR — BOAVISTA (RPB) Continental Team
231 GALLEGO RUIZ Alberto (Esp)
232 BENTA Joao (Por)
233 CARVALHO Goncalo (Por)
234 SILVA Afonso (Por)
235 FERNANDES Luis (Por)
236 NUNES Hugo (Por)
237 RODRIGUES David Miguel Costa (Por)
W52 — FC PORTO (W52) Continental Team
241 ANTUNES Manuel Amaro (Por)
242 MESTRE Ricardo (Por)
243 MESTRE Daniel (Por)
244 MAGALHÃES Jorge (Por)
245 LEMOS PINTO Edgar Miguel (Por)
246 RODRIGUES João (Por)
247 CALDEIRA Samuel José Rodrigues (Por)