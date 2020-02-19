Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз

У рэпера родился сын, которого он назвал Давидом.

34-летний рэпер Джиган снова стал отцом. Вечером 18 февраля в Instagram он поделился радостной новостью – у него, наконец, родился мальчик. О сыне он мечтал очень давно. Еще бы, ведь у рэпера и так три дочери! Мальчик родился в США, его назвали Давидом.

Что интересно, рэпер не стал делать тайну из имени или пола ребенка и даже не прикрыл лицо новорожденного смайликом, что часто любят делать «инста-мамы». С пополнением в семействе его поздравили друзья, коллеги и многочисленные поклонники.

Отметим, что Джиган и Оксана Самойлова — многодетная звездная семья. Теперь у них четверо детей: Ариелла, Лея, Майя и Давид.