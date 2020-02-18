Какой идеальный промежуток времени между беременностями?

Интервал в 18 месяцев между беременностями снижает риск для здоровья как мамы, так и ребенка. Именно таковы результаты нового обширного исследования, которые опубликованы в JAMA Internal Medicine.

«Наше исследование выявило повышенные риски как для матери, так и для младенцев при слишком быстро следующими одна за другой беременностями, в том числе для женщин старше 35 лет, — заявила ведущий автор Лаура Шуммерс. — Результаты особенно важны для старших женщин, поскольку старшие женщины склонны уменьшать промежуток между беременностями, часто делая это намеренно».

Во всех случаях беременность менее чем через 18 месяцев после родов приводит к рискованным беременностям для женщин всех возрастов. Матери, которым 35 лет или старше, рискуют своим собственным здоровьем, в то время как для женщин всех возрастов усматривается опасность для младенца, причем она максимальна в возрасте от 20 до 34 лет.

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Всего учёные проанализировали данные почти 150 тысяч канадских матерей и младенцев. Они обнаружили, что интервалы менее 18 месяцев связаны с более высоким риском неблагоприятных исходов беременности, пишет IFLScience.

У матерей 35 лет и старше, которые зачали следующего ребенка через 6 месяцев после родов, оказался 1,2%-й риск (12 случаев на 1000 беременностей) материнской смертности или тяжелой заболеваемости и 6%-й шанс преждевременных родов. В то же время 18-месячный интервал уменьшил этот риск до 0,5% и почти вдвое соответственно.

У женщин возрастом от 20 до 34 лет, которые зачали следующего ребенка через 6 месяцев после родов, оказался 8,5%-й риск преждевременных родов, в то время как те, кто подождал 18 месяцев, уменьшили такой риск почти на 5%.

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Учёные говорят, что их работа подтверждает существование различных рисков для здоровья женщин разных возрастных групп. Выводы особенно полезны и ободряющи для старших матерей, планирующих свои семьи, при этом более высокий подобный риск для молодых женщин, возможно, отражает нехватку информации, которая используется при планировании семьи.

«Короткие интервалы могут отражать незапланированную беременность, особенно среди молодых женщин», — сказала доктор Соня Эрнандес-Диас, профессор эпидемиологии в Гарвардской Т.Х. Чанской школе общественного здравоохранения.

«Независимо от того, являются ли повышенные риски следствием недостаточности времени для восстановления наших органов, когда мы беременеем вскоре после родов, или факторов, связанных с незапланированной беременностью, например, неадекватной дородовой помощью, рекомендация может быть одинаковой: улучшить доступ к послеродовой контрацепции или воздержаться после родов от незащищенных актов с партнером-мужчиной».

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отсюда

29.10.2018