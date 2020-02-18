Путин утвердил состав коллегии МИД РФ

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин подписал документ об утверждении состава коллегии российского МИД. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, членами коллегии ведомства были утверждены Дмитрий Мезенцев, Алекснадр Стерник, Олег Тяпкин и Александр Яковенко.
Ранее стало известно, что Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника.
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