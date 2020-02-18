Черностул от Малышевой развеселил Сеть (ВИДЕО)

Юморист Гарик Харламов разбил вдребезги ностальгию о детстве многих пользователей Сети.

Похоже шоумен Гарик Харламов всерьез взялся за передачу "Жить здорово" с Еленой Малышевой. Ведь он даже на денек не отпускает эту тему, доводя, по мнению подписчиков, теледоктора до икоты.

Новая серия перфоманса представляет собой продолжение темы "стула". Только на сей раз Малышева затронула не его консистенцию, а его цвет и что это значит. Так, в одной из передач она иецхэзжн поговорила о "черном стуле". Это и стало поводом для нового троллинга.

Немного поразмыслив, в видеонарезку Гарик вставил кадры из мультфильма "Черный плащ", развеселив тем самым "От винта" Сеть.

"Фантазия на тему )", — так обозначил пост Гарик.

Надо отметить, что одним пользователям Сети пришелся по нраву сей ролик. Другие же заявили, что таким образом Харламов разбил вдребезги их ностальгию о детстве, заявив хором, что теперь не смогут спокойно смотреть этот мультфильм.

"Малышева не врач, а клоун уже", "Гарик по ходу кроме Малышевой ничего не смотрит", "Гарик ,ты походу фанат программы "жить здорово"!!???", "Это шедевр", "Гарик остановись. Я уже не могу ржать над этим", "Ченый бдыщь летит на помощь", "Черностул)))", "И как теперь жить?", "Гарик ты сломал мою ностальгию о детстве теперь этот мультфильм будет ассоциироваться только с чёрным стулом", "Здорово жить турурутуру татаратата", "Малышевой икается каждодневно))) Ну Гарик))))"Ой, я не могу, прям под стол ссу от смеха….", "Гарик мне кажется у Малышевой от тебя уже глаз дергается)))", "У меня сегодня в полоску… это что ? Пи… ц??!!!", "А можно просто выложить ЧП, без интерпретаций хотя слово "выложить" все равно спровоцирует", "Черный стал. После активированого угля! Дебилы! Атвинта"

Напомним, ранее Харламов припомнил Малышевой передачу, где гость программы в эфире федерального канале без доли стыда и стеснений предложила использовать ежедневные прокладки в случае острой необходимость вместо маски для сна.

Затем юморист в поисках нового взрывного контента наткнулся на видео, где Елена Малышева в рамках передачи "Жить здорово!" предложила гостям студии "провести инспекцию трусов". А причиной тому стали "страшные подробности" таящиеся в трусах каждого из нас. Помимо этого Гарик потроллил Малышеву за ее странный интерес к "стулу" и на что он похож.