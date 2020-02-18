Трамп признал, что его посты в Twitter осложняют работу генпрокурора США

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Генпрокурор США Уильям Барр и президент Дональд Трамп перед подписанием документа в Овальном…

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его посты в Twitter действительно могут осложнять работу генпрокурора США Уильяма Барра, передает РИА «Новости».

Отмечается, что американский лидер согласился с этим.

«Я действительно затрудняю его работу», — сказал Трамп.

Ранее Барр заявил, что Трамп своими публикациями в Twitter о Минюсте США мешает ему работать.

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