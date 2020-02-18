Трамп признал, что его посты в Twitter осложняют работу генпрокурора США

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Генпрокурор США Уильям Барр и президент Дональд Трамп перед подписанием документа в Овальном…
Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что его посты в Twitter действительно могут осложнять работу генпрокурора США Уильяма Барра, передает РИА «Новости».
Отмечается, что американский лидер согласился с этим.
«Я действительно затрудняю его работу», — сказал Трамп.
Ранее Барр заявил, что Трамп своими публикациями в Twitter о Минюсте США мешает ему работать.
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