В Средиземном море уничтожен турецкий военный корабль с оружием для террористов

Турция потеряла огромный военный корабль с оружием, боеприпасами и техникой.

Несколько часов назад, в результате мощного артиллерийского обстрела, Турция потеряла в водах Средиземного моря огромный военный корабль, осуществлявший транспортировку бронетехники, оружия и боеприпасов террористам из Идлиба, переброшенным в Ливию для ведения боевых действий.

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На представленных видеокадрах можно увидеть, что турецкий военный корабль полностью объят пламенем и над ним поднимается огромный столб чёрного дыра – результат прицельного артиллерийского удара со стороны Ливийской национальной армии.

Согласно данным источников, всего по морскому судну было выпущено не менее 8 артиллерийских снарядов, четыре из которых точно поразили корабль, что привело к детонации боеприпасов и как следствие взрывам и пожару.

Первоначально появились сведения о том, что удар по турецкому кораблю был нанесён бомбардировщиками Ливийской национальной армии, однако, позднее, источники в силах Хафтара сообщили о том, что в действительности удар был нанесён тяжёлой артиллерией.

Турецкая сторона пока что не комментирует уничтожение своего военного корабля, однако, причиной атаки стало невыполнение Турцией ультиматума Ливийской национальной армии и режима перемирия, что не исключает вероятности того, что удары по турецким военным, про-турецким террористам и силам Правительства национального единства будут продолжены.

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