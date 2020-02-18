Отец советской уфологии Феликс Зигель и 6 гипотез происхождения НЛО

Отец советской уфологии астроном Феликс Зигель увлекался наукой с детства. В шесть лет он собрал первый телескоп, а в шестнадцать уехал с экспедицией в Казахстан наблюдать затмение солнца 19 июня 1936 года. Поездка навсегда перевернула жизнь советского паренька, ведь по соседству расположилась экспедиция американцев — Феликс познакомился с астрофизиком Дональдом Мензелом.Возможно, эта экспедиция и определила судьбу юноши. Зигель решил стать астрономом и в дальнейшем посвятил жизнь просветительской деятельности. В 1980-х годах в каждой советской семье были его книги по астрономии — от «Занимательной космонавтики» до «Сокровищ звёздного неба». Но в особой сфере внимания учёного всегда было изучение неопознанных летающих объектов. НЛО Феликс Зигель занимался вопреки всему. Впрочем, вся его жизнь была такой — наперекор обстоятельствам.

К звёздам

Феликс Зигель появился на свет 20 марта 1920 года в семье русского немца Юрия Зигеля. За неделю до его рождения мать, Надежду Зигель, должны были расстрелять «за контрреволюционную деятельность», но помиловали и отпустили. В 1938-м отца обвинили в подготовке диверсии на Тамбовском авиационном заводе и арестовали, но позже выпустили. Из-за этой истории Феликса отчислили с механико-математического факультета МГУ. А в начале войны Зигелей вместе в другими немцами отправили в Казахстан. Однако Феликс сумел восстановиться на факультете, окончил МГУ, затем аспирантуру в Академии наук, защитил кандидатскую диссертацию по астрономии и начал преподавать. Феликс с Надеждой Платоновной Зигель. 1926 год. Фото © Wikipedia Оказалось, у молодого учёного дар лектора. На его рассказы об устройстве Вселенной в Московский планетарий съезжалась молодёжь со всей Москвы — очереди за билетами растягивались на сотни метров. У студентов были популярны лекции Зигеля в Геодезическом институте. Астроном устраивал целые представления, к которым подключались подставные зрители.Большой интерес тогда вызывала фантастика, и популярной темой стало падение Тунгусского метеорита. Зигель изучил показания людей, которые видели летящее в небе тело и слышали взрыв, и решил, что «метеорит» был летательным аппаратом. К такому выводу учёный пришёл, сопоставив показания очевидцев с Ангары и Нижней Тунгуски, — они не совпадали. Выходило, что перед взрывом объект совершал манёвры, а значит, был управляем.Именно Феликс Зигель стал одним из инициаторов отправки на Тунгуску КСЭ — комплексных самостоятельных экспедиций, в которые входили молодые учёные-энтузиасты. Официальная наука критиковала теорию Зигеля об искусственном происхождении Тунгусского метеорита, но это лишь подогревало интерес к теме.

Проблема НЛО

В 1963 году, когда Зигель был уже доцентом МАИ и автором учебника по физическим основам космонавтики, к нему в руки попала книга Дональда Мензела «О летающих тарелках», опубликованная в СССР. В ней автор доказывал, что феномена НЛО не существует. Именно после книги американца Зигель решил разобраться в проблеме. Однако его инициативы быстро наткнулись на враждебное отношение советских чиновников. Даже писатели-фантасты стали называть его диверсантом Запада и уверяли, что после его лекций производительность труда падает на 40%! Фото © Shutterstock, © ТАСС / Фёдор Успенский Сначала всё было неплохо: в мае 1967 года в Москве под руководством генерал-майора Столярова была сформирована группа учёных по изучению феномена. Они собрали информацию об НЛО в СССР и анализировали её. Осенью этого же года при Центральном доме авиации и космонавтики было создано отделение по НЛО Всесоюзного комитета космонавтики ДОСААФ, на первом же заседании которого побывало 350 учёных и журналистов.10 ноября Столяров и Зигель выступили по телевидению и попросили жителей СССР присылать свидетельства об НЛО. Материал, который получили учёные, был настолько обширным, что на его основе они написали целый сборник статей.Но вскоре работу прервали: в конце ноября было созвано экстренное заседание ЦК ДОСААФ, на котором вынесли решение о роспуске отделения. Оппоненты Зигеля провели ряд лекций с опровержениями: НЛО в СССР не существует!Зигель был упорным: вместе с другими учёными он выступал с лекциями, рассказывал и доказывал, что феномен есть. В начале февраля 1968 года в Доме журналистов состоялась встреча учёных с представителями СМИ, на которой академики, доктора наук, лётчики и инженеры спорили об НЛО, а академик Михаил Леонтович, штурман Валентин Аккуратов, редактор Н. Пронин и инженер из Нальчика Б. Егоров сообщили о собственных наблюдениях за НЛО. Даже старший научный сотрудник ВВИА им. Жуковского генерал Григорий Сивков рассказал, что советские радиолокаторы не раз фиксировали НЛО, и потребовал изучения проблемы.

Но это не помогло. Скорее всего, причиной роспуска отделения стал председатель Правительственной комиссии США по изучению НЛО профессор Эдвард Кондон, участник ядерного проекта, который как раз в конце февраля 1968 года написал Зигелю послание, в котором предлагал сотрудничать. Эдвард Улер Кондон. Фото © Wikipedia Тему прикрыли, но ненадолго. Зигеля спасало упорство. В 1974 году в Государственном астрономическом институте открылась секция «Поиски космических сигналов искусственного происхождения», а в МАИ неутомимый учёный создал ещё одну группу по НЛО и выполнил госзаказ — научную работу на тему появления НЛО в атмосфере Земли.1 июля 1976 года он прочитал доклад об НЛО на заводе «Кулон», который кто-то законспектировал и запустил в самиздат с указанием телефона автора.Началось невообразимое: свидетели НЛО стали обрывать домашний телефон астронома, звонили на кафедру в МАИ. За сутки поступало 30–40 звонков. НЛО видели в Армении и Крыму, над Гатчиной и в дельте Волги, в Башкирской АССР и над станцией метро «Сокольники».В 1979 году Феликс Зигель встал во главе группы энтузиастов, которые собирали и классифицировали случаи появления НЛО в СССР и за рубежом, предложили методы исследований явлений и написали труд «Введение в будущую теорию НЛО».

Шесть гипотез происхождения НЛО

Разумеется, главное, что интересовало Зигеля в проблеме, — это контакт с пришельцами. Астроном выдвинул шесть версий происхождения НЛО. Ф.Ю. Зигель на месте предполагаемой посадки НЛО демонстрирует рисунок, сделанный очевидцем. Посёлок Шарапова Охота, 1977 год. Фото © Shutterstock, © Wikipedia Часть он считал мистификацией. Это были истории с фантастическими сюжетами, которые нельзя было проверить. В СССР таких сообщений было немного. Большая часть свидетелей — лётчики и учёные — говорила правду, а детали повторялись из рассказа в рассказ.Отдельные сообщения Зигель относил к галлюцинациям. Таких было мало. Зигель обращал внимание, что феномен «тарелок» был известен с древних времён и видели их с земли только те люди, над которыми проходила траектория объекта, что исключало психоз.Некоторые неопознанные объекты могли быть оптическими явлениями, но общие и нелепые объяснения не устраивали астронома. К словам американца Мензела «самолёт поколебал слой тумана, и в нём отразилась Луна» или «лётчик принял солнце за НЛО и погнался за ним» Зигель относился со скепсисом.Зигель соглашался, что некоторые объекты могут быть спутниками, запускаемыми ракетами или метеозондами, но был ряд случаев, когда описание НЛО не подходило ни под один из известных летательных аппаратов. Например, люди видели в СССР огромные НЛО серповидной формы. Зигель доказывал, что эти «серпы не могут быть ни Луной, ни видимой частью ударной волны». Он находил необъяснимыми появления НЛО в виде звёзд.Учёный допускал, что часть объектов может представлять собой неизвестное людям явление природы. Он предлагал привлечь к наблюдениям метеослужбы, станции слежения и обсерватории, собрать факты, проанализировать их и попытаться воссоздать в лаборатории.И, наконец, около 10% НЛО могли быть кораблями пришельцев. В пользу этого говорили их необычные качества, огромные скорости, признаки управляемости и сходство с летательными аппаратами Земли. О разумности пилотов говорил тот факт, что они проявляли интерес к объектам ВПК и к ядерным объектам, а неуязвимость астроном объяснял высоким развитием инопланетной цивилизации.

Во что верил Феликс Зигель