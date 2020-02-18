Герант Томас о начале сезона 2020 года

Герант Томас начнёт сезон 2020 года в Португалии, с гонки Вольта Альгарве, которая стартует 19 февраля. 33-летний британский гонщик команды Ineos является двухкратным победителем Вольты Альгарве (2015/2016), но на этот раз он собирается помогать товарищам по команде Роану Деннису, Михалу Квятковски и Дилану ван Барле.

Герант Томас: «Хочу хорошо включиться в гонку в течение пяти дней. В нашей команде многие ребята уже набрали, по меньшей мере, неделю гонок – это Роан, Дилан, Квято. Они ставят целью ранние гонки и едут их очень хорошо. Я же буду им помогать, но не собираюсь бороться за победу.

На Рождество я редко садился на велосипед, потому что до праздника провёл хороший семинедельный блок тренировок. Потом 1 января поехал в Лос-Анжелес, где отлично провёл 4 недели. Тренировался там. Было приятно уехать из Европы в свой собственный маленький мир, побыть в своём «пузыре». Там NFL, баскетбол, и никто не интересуется велоспортом. Там можно жить, как мне нравится, со мной поехала и моя семья. Я хорошо там поработал.

Прошлый год не был похож ни на один в моей карьере, потому что это было возвращение после победы на Тур де Франс.

Обычно я начинаю сезон довольно сильно. А в этом году начало сезона не буду делать напряжённым, так как Тур де Франс – единственная цель всего года. Но я чувствую себя лучше.

Пока что я ещё не вошёл в свой гоночный вес, но показатели мощности вдохновляют. Я немного легче, чем в это же время в прошлом году, и мои показатели тоже лучше».