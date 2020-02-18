Китайцам запретили въезд в Россию

Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в Россию. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

Запрет начнет действовать с 20 февраля. Он касается поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд введен «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Распространение новой коронавирусной инфекции началось в декабре. По последним данным, во всем мире ею заразились более 73 тысяч человек (из них более 72 тысяч — в Китае). Умерли не менее 1868 человек.

Среди зараженных коронавирусом двое граждан России. Они заболели, находясь на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». Он попал под двухнедельный карантин в Японии после того, как у пассажира из Гонконга выявили вирус.

Ранее для борьбы с коронавирусом Россия частично закрыла границу с Китаем, прекратила железнодорожное сообщение между двумя странами и ограничила авиасообщение.

В самом Китае планируется подвергать смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса.