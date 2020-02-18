МИД России обвиняет Украину и Евросоюз в нарушении прав жителей Донбасса

close

David Mdzinarishvili/Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России обвиняет Украину и страны Евросоюза (ЕС) в дискриминации жителей Донбасса и в нарушении прав человека, об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

Российский МИД считает «верхом цинизма» возбужденные Генеральной прокуратурой Украины уголовные дела о принудительной выдаче жителям Донбасса паспортов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), отмечается в заявлении.

Кроме того, МИД обвиняет страны Евросоюза в поддержке «тактики удушения» жителей Донбасса. Подчеркивается, что некоторые страны ЕС отказались признавать выданные на Донбассе российские паспорта и ставить в них шенгенские визы.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали данное решение прямой дискриминацией и нарушением прав человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

READ Витас трогательно поздравил дочь с 11-летием

— Россия не будет запрещать въезд украинцам по внутренним паспортам

— Кремль оценил желание Зеленского вести совместное патрулирование в Донбассе

— В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Источник