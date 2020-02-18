Президент Болгарии ответил на приглашение на Парад Победы 9 мая

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Президент Болгарии Румен Радев (слева)
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Болгарский президент Румен Радев позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в ходе разговора президенты уделили особое внимание теме реализации проектов в энергетической сфере.
Уточняется, что Радев подтвердил Путину планы посетить Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
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