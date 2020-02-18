Президент Болгарии ответил на приглашение на Парад Победы 9 мая

По

close

Президент Болгарии Румен Радев (слева)

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Болгарский президент Румен Радев позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе разговора президенты уделили особое внимание теме реализации проектов в энергетической сфере.

Уточняется, что Радев подтвердил Путину планы посетить Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Миллер: Болгария стала быстрее строить газовую сеть после критики Путина

— Болгария выразила готовность принимать газ из «Турецкого потока»

— В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Источник

READ «Модная жизнь»: Елизавета и Гарри Галкины примерили стильные наряды