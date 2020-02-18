19 артефактов эпохи СССР, чье предназначение — тайна для любого иностранца

Уже сейчас это больше правда, чем шутка, а через десяток-другой лет и вовсе станет актуальной легендой. По мере перестройки городов и ликвидации старого фонда люди нового века обнаруживают предметы из прошлого тысячелетия, которые ставят их в тупик. Вроде дело рук людских, а что оно такое и как работает? И хотя прошло всего 30 лет, кажется, что это реальные артефакты из другого тысячелетия, насколько они отличаются от наших реалий.

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