19 артефактов эпохи СССР, чье предназначение — тайна для любого иностранца

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mavit
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Уже сейчас это больше правда, чем шутка, а через десяток-другой лет и вовсе станет актуальной легендой. По мере перестройки городов и  ликвидации старого фонда люди нового века обнаруживают предметы из прошлого тысячелетия, которые ставят их в тупик. Вроде дело рук людских, а что оно такое и как работает? И хотя прошло всего 30 лет, кажется, что это реальные артефакты из другого тысячелетия, насколько они отличаются от наших реалий.

Это легко принять за боеголовку или часть робота. Хотя просто пылесос «Буран».

19 артефактов эпохи СССР, чье предназначение — тайна для любого иностранца

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