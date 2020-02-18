В России новая Hyundai Creta появится в 2021 году

Кроссовер Hyundai Creta второго поколения появится в России в 2021 году. Новинка получит модернизированную платформу и сильно изменится внешне, а основные узлы и агрегаты унаследует от предшествующей модели первой генерации.

Как сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на «Журнал Авто.ру», российская Creta второго поколения не будет похожа на одноименный кроссовер для рынка Индии или китайский ix25 – она будет элегантнее, но все равно получит более «сложный» и необычный дизайн, чем у нынешней модели.

В основу кроссовера ляжет платформа «первой» Creta, дополненная элементами от более современной «тележки» K2, на которой построены последний KIA Ceed и недавно вышедший на наш рынок KIA Seltos.

Вариатор новой «Крете» не достанется – модель сохранит шестиступенчатые «механику» и «автомат», а также два атмосферных двигателя объемом 1,6 и 2,0 литра. Вопрос появления в гамме турбомотора пока открыт.

Напомним, перед сменой поколений российскую Hyundai Creta ждет рестайлинг. Ожидается, что обновленную модель покажут уже в марте 2020 года.