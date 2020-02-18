Медики назвали фрукты, которые рекомендуют употреблять больным раком после химиотерапии

Многие продукты питания, особенно фрукты, содержат полезные для здоровья соединения, которые могут замедлять рост опухоли и уменьшать некоторые побочные эффекты лечения химиотерапией, способствуя выздоровлению. Зарубежные медики считают, что в процессе лечения и реабилитации правильный рацион особенно важен.

Химиотерапия и лучевая терапия часто вызывают множество побочных эффектов, таких как анемия, тошнота, рвота, диарея либо запор, трудности с глотанием, сухость и изъязвления во рту, проблемы с настроением и концентрацией внимания.

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Зарубежные медики, рассказывая о полезных для больных раком фруктах, говорят о том, что люди не должны слепо следовать их рекомендациям — они общие. Важно адаптировать выбор под конкретные симптомы. Например, в случае, если после «химии» появились язвы во рту, не стоит употреблять цитрусовые — они могут раздражать раны.

Пациентам, которым трудно глотать, фрукты надо кушать в виде пюре или фруктового коктейля (смузи).

Черника поможет улучшить память и концентрацию внимания — после сеансов химиотерапии во время лечения рака и выздоровления на эти симптомы многие жалуются.

Одно небольшое исследование показало, что употребление черничного сока ежедневно в течение 12 недель улучшает память и обучение у таких людей, в том числе у пожилых.

Бананы содержат клетчатку, называемую пектином, которая может быть особенно полезна для тех, кто страдает диареей после лучевой терапии или химиопрепаратов.

Поскольку бананы богаты калием, они также могут помочь восполнить электролиты, потерянные в результате диареи или рвоты.

Исследования в пробирке показали, что пектин может помочь защитить от роста и развития клеток рака толстой кишки.

Апельсины являются отличным источником витамина С, который может помочь укрепить иммунную систему, уменьшить рост раковых клеток и увеличить усвоение железа. Кроме того, они защитят от анемии — побочного эффекта, который появляется при лечении всех видов рака.

В грейпфрутах много антиоксидантов, таких, как ликопин, который обладает противораковыми свойствами и может уменьшить некоторые побочные эффекты лечения рака. Он увеличивает приток крови к мозгу, что может облегчить состояние больным раком головного мозга.

Яблоки из-за пектина полезны для укрепления иммунитета. Также они помогут избавиться от запоров.

Гранаты способны улучшить память и уменьшить боль в суставах, которые являются общими побочными эффектами лечения рака. Если больной не может есть зернышки, врачи советуют ежедневно выпивать по стакану сока.

Шелковица содержит рекордное количество витамина С и железа, что может помочь снизить риск развития анемии. В ягодках также содержатся лигнины, которые повышают иммунитет и обладают противораковыми свойствами.

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