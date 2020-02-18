Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО

Муніципали вимагають впустити їх на територію Старого ринку в Луцьку, аби оглянути контейнери, власники яких добровільно погодилися на демонтаж.

Підприємці, муніципали та правоохоронці зібралися на території Центрального ринку надвечір 18 лютого, повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

За словами начальниці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлії Сиротинської, вже є 16 зареєстрованих заяв від суб’єктів господарювання, які вирішили вже завтра добровільно перевезти свої контейнери з території Старого ринку на Новий ринок. Юлія Сиротинська вимагає впустити її та ще п‘ятьох членів комісії на територію ринку, аби визначити, яким чином перевозити контейнери власників, які погодилися на добровільний демонтаж. Натомість присутні на ринку підприємці проти того, аби муніципали заходили на територію, мовляв, на місці немає власників, вже — не робочий час, а без власників вони не мають права цього робити.

Юлія Сиротинська звернулася до виконувача обов’язків заступника начальника Луцького відділу поліції Юрія Сидорука, аби він забезпечив безпеку працівників муніципальної варти, доки вони проводитимуть ревізію 16-ти контейнерів.

Головна муніципалка міста переконує, що при собі має ці 16 заяв від підприємців, які погодилися на демонтаж. Утім, підприємці відмовляються дати доступ до контейнерів.

На ринку працює декілька екіпажів поліції.