В опубликованной в 1981 году книге есть предсказание о вспышке коронавируса в 2020 году

Книга, которую опубликовали в далеком 1981 году, предсказала вспышку коронавируса, которая распространилась по всему миру в 2020 году, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Некоторое время назад специалисты опубликовали статью, в которой говорится о некой книге «Глаза тьмы». В ней рассказывается о военной лаборатории в Китае, в которой занимались созданием вируса, выступающего в роли биологического оружия. Может ли быть эта книга простым совпадением или же это предсказание 39-летней давности? Дин Кунц писал о Кристине Эванс, которая отправилась искать своего сына и нашла его на одной из военных баз. Туда Дэнни попал после того, как заразился искусственным микроорганизмом, созданном в лабораторных условиях. В книге также рассказывается о вирусе под название Ухань-400. Данный вирус считается идеальным биологическим оружием, которое поражает исключительно людей и не может прожить без хозяина больше минуты. Не только Дин Кунц написал книгу с «предсказанием» об опасном вирусе. В 2008 году Сильвия Браун, писательница из Америки, опубликовала книгу, получившую название «Конец дней: предсказания и пророчества о конце света». В ней также рассказывается о вирусе, который распространится по всему миру и при этом дополнительно упоминается еще и 2020 год.