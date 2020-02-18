Странный шум в голове довел миллион жителей Британии до мыслей о самоубийстве

Странный шум в голове возникает у многих людей по всему миру, но только некоторое время назад специалисты занялись изучением данного вопроса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Миллион человек из Великобритании начали думать о самоубийстве из-за постоянного шума в ушах, который получил название тиннитус. Данное явление еще очень плохо изучено. Больные все время слышат шум, который не имеет четкой на то причины внешнего характера.В последнем исследовании говорится о том, что этим заболеванием на сегодняшний день страдает примерно 7 миллионов британцев, достигших совершеннолетия. При этом громкость звуков может быть разной и часто напоминает свистящий чайник или работу реактивного двигателя. Многие из опрошенных тиннитусом рассказали о том, что они испытывают тоску и заметное падение настроения. Еще часть признались, что в них неоднократно возникали мысли о самоубийстве. В некоторых ситуациях шум в ушах может возникать в результате других заболеваний. К примеру, из-за диабета или рассеянного склероза. Также может возникнуть в качестве побочного эффекта из приема медикаментов. Но чаще всего специалисты не могут установить причину его появления. На сегодняшний день медики предлагают использовать когнитивно-поведенческую терапию и посещение психотерапевтов, а также других специалистов для решения проблемы или же улучшения состояния больных.