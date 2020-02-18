Шэрон Осборн впервые за 18 лет сменила цвет волос

67-летняя Шэрон Осборн впервые за долгое время решилась на кардинальные перемены в имидже. Британская телеведущая и супруга рок-музыканта Оззи Осборна в течение целых 18 лет красила волосы в красно-рыжий цвет, а недавно доверилась своему стилисту, который сделал из нее платиновую блондинку.

В своем инстаграме парикмахер Джек Мартин показал результат окрашивания звезды, а также рассказал, как им с Шэрон удалось добиться нового цвета:

Еще один великий день в моей карьере, когда для полной трансформации мне доверилась элегантная ведущая Шэрон Осборн. Шэрон на 100 процентов блондинка. На протяжении 18 лет она окрашивала свои волосы в красно-рыжий цвет раз в неделю. Шэрон призналась мне, что давно хотела кардинально сменить имидж, однако каждый раз эта затея оборачивалась катастрофой. Она устала красить волосы раз в неделю, но была вынуждена это делать, потому что практически каждый день мелькала в телевизоре. Я ничего не обещал ей, но сказал, что буду стараться изо всех сил. На то, чтобы сделать Шэрон платиновой блондинкой, мне в общей сложности потребовалось восемь часов.

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Шэрон Осборн

Интернет-пользователи уже оценили бьюти-трансформацию звезды: большинство пришли в восторг от полученного результата и отметили, что с новым цветом волос Шэрон Осборн стала выглядеть естественнее и краше:

С новым цветом волос Шэрон выглядит очень нежно — совсем другие черты лица. Потрясающая работа, Джек,

С этим цветом Шэрон стала выглядеть моложе,

С платиновым блондом Шэрон стала как настоящая королевская особа.

Кстати, перед премией «Оскар» в этом году Джек Мартин помог сменить имидж еще одной звезде — 82-летней Джейн Фонде, которая недавно призналась, что больше не ляжет под нож пластического хирурга. Прямо накануне церемонии стилист также перекрасил ее в серебристый блонд (оттенок, идеально скрывающий и подстраивающийся под естественную седину) — весь процесс преображения занял семь часов.

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Джек Мартин и Джейн Фонда

А вам нравится, как Шэрон Осборн стала выглядеть после кардинальной смены имиджа?