Россия ответила на обвинения в попытке освободить из ОАЭ беглого олигарха

Сергей НарышкинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не обсуждал с премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом вопрос освобождения беглого болгарского олигарха Васила Божкова. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро спецслужбы Сергей Иванов, отвечая на обвинения со стороны вице-спикера парламента Болгарии Валерия Симеонова в попытке освободить Божкова из эмиратской тюрьмы.

По словам Иванова, болгарский политик некомпетентен и обладает больным воображением. «Обострение не по сезону», — добавил официальный представитель СВР.

Нарышкин был в ОАЭ 11-12 февраля и действительно встречался с премьер-министром этой страны, но вел с ним переговоры только о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннего сотрудничества, подытожил Иванов.

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Божков, считающийся одним из богатейших граждан Болгарии с состоянием свыше миллиарда евро, бежал в Арабские Эмираты после того, как в январе прокуратура предъявила ему более десяти обвинений, в том числе в организации преступной группы и шантаже. Власти ОАЭ задержали его по запросу Софии, и 13 февраля, по данным «Радио Болгария», Божков обратился к неким российским гражданам, посетившим его в тюрьме, за содействием с целью освобождения. Издание отметило, что в это же время в Дубае якобы находилась делегация во главе с Нарышкиным. В свою очередь Симеонов призвал потребовать от Москвы объяснений, обвинив российскую сторону во вмешательстве в болгарские дела.