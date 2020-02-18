В России объяснили невыполнимость решения суда Гааги по делу ЮКОСа

Андрей КлишасФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Решение Гаагского суда, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, противоречит российскому правопорядку и потому не должно выполняться, объяснил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас. Его цитирует ТАСС во вторник, 18 февраля.

Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы российской стороны, заявил РИА Новости, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Он напомнил, что Европейский Суд по правам человека отверг обвинения в адрес РФ в «политическом характере» преследования компании ЮКОС.

В Кремле пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

READ 36 писюнов: голый номер с Харламовым и Батрутдиновым в Comedy Club взорвал Сеть (ВИДЕО)

О решении Апелляционного суда Гааги стало известно во вторник.

Летом 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва это решение обжаловала. Бывшие акционеры вновь обратились в суд, настаивая на том, что компанию атаковали с целью обанкротить и лишить главу организации Михаила Ходорковского политического веса.

Так называемое дело ЮКОСа было открыто в 2003 году. В 2005 году суд признал одного из владельцев компании Михаила Ходорковского виновным в мошенничестве и неуплате налогов и приговорил его к 9 годам лишения свободы. В 2010 году Ходорковского приговорили к 14 годам лишения свободы по второму делу ЮКОСа о хищении нефти.

READ Черное море становится «мутной кашей»: неутешительные выводы ученых