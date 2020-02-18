Прокуратура Нидерландов ответила на данные о «Буках» в районе крушения MH17

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Государственная прокуратура Нидерландов ответила на появление в СМИ новых подробностей расследования крушения малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В ответ на запрос издания в ведомстве сообщили, что не могут отвечать на вопросы о возможных доказательствах или конкретных фактах по поводу катастрофы. Прокуратура даст оценку новым данным о крушении самолета в зале суда.

Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Также сообщалось, что голландская сторона знала о расположении комплексов во время конфликта в Донбассе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление таких данных «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.