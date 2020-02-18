Звезда Бетельгейзе потускнела и поменяла форму

Объекты наподобие Бетельгейзе выбрасывают большое количество пылевого вещества. Вследствие этого они теряют массу ещё задолго до того, как произойдет взрыв в сверхновую. Слежение в инфракрасном спектре за звездой показало, что вокруг объекта имеется огромный объем пыли. Именно пыль, скорее всего, блокирует звездный диск и изменяет его форму путём затемнения некоторых участков.

Другая теория гласит о магнитной активности на Бетельгейзе. Так, тело может готовиться к перерождению в сверхновую. Если это так, то в будущем случится мощнейший взрыв.

Наблюдение за Бетельгейзе усложняется тем, что делать снимки поверхности звезды могут отдельные единицы оборудования. Далеко не все установки в мире имеют адаптивные оптические инструменты, которые способны запечатлеть объекты на расстоянии 600 световых лет от нас.