На Солнце уже две недели нет пятен: солнечный минимум продолжается

Ученые, непрерывно следящие за светилом, отмечают, что уже прошел двухнедельный период, во время которого на Солнце не появилось ни единого пятнышка. Чтобы заметить хоть что-то, Джим Факацелис сделал снимок Солнца при помощи телескопа с защитным фильтром, который установлен в обсерватории Пеппермилл (Хантингтон, Нью-Йорк), сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Обстановка на светиле говорит о том, что солнечный минимум продолжается. Чтобы убедиться в этом, учёный использовал фильтр H-alpha, который настроен на красное свечение солнечного водорода. На снимке можно наблюдать активное перемещение газа в нижней атмосфере звезды, именно газ создает эффект «коврового» покрытия. Кроме газа, на фото нет больше ничего для наблюдений: ни пятен, и тёмных магнитных нитей, ни обычных структур, которые заметны при минимальной активности Солнца. Светило «спит», сколько еще продлится солнечный минимум – неизвестно. Ученые ожидают, что такое состояние продержится еще минимум неделю.