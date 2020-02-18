К берегам Ирландии прибил 77-метровый корабль-призрак

Последний раз экипаж судна пытался починить одну серьезную неисправность, однако ему так и не удалось это. Всех десяти человек забрал в итоге корабль британских Royal Navy. Долгое время никто не знал, где же находится MV Alta и что с ним вообще стало.

Ситуация прояснилась только недавно, когда береговая охрана Ирландии доложила о прибывшем судне, которое село на камнях. Вокруг корабля не нашли признаков того, что оно каким-то образом загрязняет окружающую среду. Что будет дальше с MV Alta – неизвестно.

Долгое время судно бродило по морским просторам, его несли ветра и течения. Корабль проделал огромный путь через всю Атлантику в Африку, а потом в Ирландию.

Наверное, судно так и будет находиться около ирландской деревни Бэлликоттон, пока власти всё-таки не дадут указ его поднять.