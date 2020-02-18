Предатели и скоты: Уткин обрушился на биатлонистов Устюгова и Шипулина (ВИДЕО)

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Известный комментатор гневно отреагировал на лишение России золотой медали Олимпийских игр в Сочи.

Известный российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал новость о дисквалификации известного спортсмена, олимпийского чемпиона 2014 года в эстафете биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил. Напомним, что спортсмен получил два года дисквалификации, а Россия лишилась золотой олимпийской медали Сочи.

По этому поводу Уткин записал свой монолог, на котором раскритиковал произошедшее.

"Я был счастлив, когда сборная России выиграла биатлонную эстафету на Олимпиаде. И вот что получается теперь, Евгений Устюгов, сразу ивжнтхх же завершивший карьеру после Игр. Было очевидно, что там что-то не то, было очевидно, что рано или поздно это вскроется. Сейчас мы узнаем, что в крови у Устюгова тяжелейший анаболический стероид, он не может попасть в организм случайно", – говорит он.

Обращаясь к бывшим олимпийским чемпионам Уткин заявил, что те просто не понимают, что обманули тысячи поклонников.

"Вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы, вы – обманные олимпийские чемпионы. Было бы проще сейчас поупражняться в ругани на этот счет, хочется привлечь русский матерный, но вы этого недостойны. Вы – не то, что можно назвать плохим словом. Вы – предатели, это скотский поступок. О вас всегда будут помнить вот это", – возмущается комментатор.

Он полагает, что такие спортсмены станут "просто обывателями", которых "конечно, пристроят" в "плохие начальники".

"И уверенности у вас никогда не будет, потому что лучшие годы своей жизни вы посвятили преследованию ложной цели. Вы обманули ожидания тысяч людей. Вот что вы сделали. Вот и живите с этим, не знающие, как жидкость попадает к вам в организм. Разберитесь хоть, через какое отверстие. Скоты", – заявил Василий Уткин.