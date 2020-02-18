Рожков засветил на видео из гримерки звезду Уральских пельменей Юрьеву в неприличном виде

Share Tweet Share Share Email Comments

Юморист опубликовал видео, в котором рассказал о том, как проходит его обычный день.

Юморист популярного коллектива "Уральские пельмени" Андрей Рожков опубликовал в своем Instagram трехминутный ролик, в котором показал, как проходит его обычный рабочий день.

Так, в кадре артист пьет воду, чистит зубы, причесывается, бреется, завтракает йогуртом и отправляется на концерт "Уральских пельменей", попутно нехитро комментируя все свои действия.

В какой-то момент Рожков показывает пританцовывающего в кадре приятеля и напарника по "Вашим пельменям" Вячеслава Мясникова, а также еще одну звезду ивжнтхх шоу – Илану Юрьеву.

Пользователи Сети обратили внимание, что Рожков засветил актрису в неприличном виде – когда она лежит на диване в гримерке с маской на лице.

"Это новая артистка шоу "Уральские пельмени"", – сказала Юрьева.

"Какой кошмар", – со смехом ответил Рожков.

Затем он "пинает дым" на сцене, несколько раз переодевается, корчит рожи в компании Мясникова, пьет чай с большим количеством кусочков лимона и с костюмом в руках отправляется отдыхать в гостиницу.

"Один день из жизни холопа))) Вообще ничего делать не надо, знай переодевайся да чай пей, ну ещё можно дым попинать на сцене)))", – прокомментировал ролик Рожков.

Подписчики поблагодарили Андрея Рожкова за видео.

"Спасибо за такие видео , Андрей ! Они у вас просто суперские получаются !", "Очень насыщенный день. С такой скоростью и столько раз переодеваться могут только очень талантливые люди))) Спасибо за позитивное и юморное видео", "Рожков, лучше всех пинает дым ))", "Отличный вчера был концерт! роженица зачетная получилась и бабки с кошками", "Эх, мне бы такой денёк!", "Здорово-то как… Мечта…" – пишут фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что звезда "Уральских пельменей" показал "самый ржачный номер" из своего рейтинга.