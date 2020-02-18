Кричат, истерят и проклинают: СМИ раскрыли скандальную правду о закулисье шоу Голос.Дети

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Пользователи обсуждают нездоровую атмосферу, царящую за кулисами музыкального конкурса.

Новый скандал разгорается вокруг стартовавшего на днях очередного, седьмого сезона музыкального шоу "Голос.Дети" на "Первом канале". По словам очевидцев, участники проекта называют его "самым страшным местом на Земле", так как из-за кулис постоянно слышится детский плач, и повсюду по коридорам ходят дети в слезах.

Наблюдавшие за шоу, в жюри которого попали Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста, заплаканные дети стали ивжнтхх нормой для этого проекта, и поведение их родителей также оставляет желать лучшего.

"Мальчик еще не научился делить столбиком, но его уже на всю страну объявили лузером… А соседку, с которой он играл, взяли. Какая тут может быть реакция?" – пишут фолловеры.

При этом родители нередко спускают всё накопившееся негодование на голову проигравшему ребенку.

"Они злятся на своих детей: причитают, отчитывают, кричат, истерят, скрещивают руки над головой и проклинают все на свете", – пишет Telegram-канала "Русский шаффл".

По словам пользователей, детский музыкальный проект "очень злой" и находиться там в состоянии даже не все его сотрудники: им приходится постоянно делать выбор – или заключать компромисс с совестью, или становиться "стальными солдатами".

Напомним, что в прошлом сезоне шоу "Голос.Дети" разгорелся настоящий скандал. Победительницей проекта изначально стала дочь певицы Алсу, однако затем оказалось, что результаты голосования зрителей были "накручены". В результате итоги были аннулированы, и "Первый канал" провел еще один финал шоу .