Куда мне ехать, тварь?!: Карибидис и Харламов довели до истерики Яну Кошкину в Comedy Club (ВИДЕО)

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Сценка с участием юмористов шоу и актрисы Яны Кошкиной привела в восторг пользователей Сети.

Пользователи Сети обсуждают постановку юмористов Comedy Club с участием Демиса Карибидиса, Гарика Харламова и Яны Кошкиной.

Сценка начинается с паники Харламова, озабоченного новой упаковкой яиц в магазине – 9 вместо 10 привычных штук.

"Девять яиц! Десяток был всю жизнь! И курица десятками какала всю жизнь! Их фасовали и продавали! Было десять всю жизнь!" – в истерике кричит Гарик.

После подобных новостей юмористы решают "валить из страны" в США, Харалмов в спешке меняет рубли на доллары в Сбербанке, а Карибидис звонит "Тане" и ивжнтхх велит ей ехать в Шереметьево, отрывая от покупки туфель.

Неожиданно на телефон Карибидиса приходит новость о том, что на Кубе размещают нацеленные на США ракеты. Эта информация заставляет друзей передумать и остаться в "Россиюшке", а "Тане" велят уже возвращаться домой на праздник по случаю "вставания России с колен".

Однако новость о том, что Трамп поднял в воздух самолет "судного дня" порождает новый приступ паники, и юмористы собираются уже "валить" в Швейцарию, но публикация о том, что мэром Цюриха стал трансгендер "разворачивает" как планы артистов, так и такси с "Таней".

Затем юмористы решают уезжать уже на Мальдивы, и Карибидис велит "Тане" переодеваться в купальник и снова ехать в Шереметьево, но на телефон Гарика приходит очередная новость.

"Да что там опять? Что там с нашими Мальдивушками православными?" – с усталым раздражением интересуется Карибидис.

Выясняется, что на фоне отказа Путина отдавать японцам Курилы, нефть выросла на 25%.

"Остаемся в Россиюшке! Где родился, там и пригодился! Борется мать наша!" – кричит Харламов, сотрясая воздух кулаком. При этом выясняется, что он "профукал" все свои сбережения в банке на процентах по конвертации своих сбережений.

Неожиданно на сцене появляется всклокоченная Яна Кошкина с туфлями и сапогами в руках, а также купальником, надетым поверх основной одежды. Она пытается отдышаться и с негодованием смотрит на Карибидиса, после чего кричит под овации зала: "Куда мне ехать, тварь?!".

Подписчики оценили постановку артистов.

"Красавичики!", "Так и думала, что будет появление третьего пресонажа! Браво!", "Подняли настроение! Ахахаха!" – пишут фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что архивная пародия Демиса Карибидиса "взорвала" Сеть.