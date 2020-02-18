Лера Кудрявцева показала грудь уже без имплантов (ФОТО)

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Телеведущая "возбудила" Сеть новым фото.

Телеведущая и светская львица Лера Кудрявцева решилась показать соцсетям свою уменьшевшуюся после операции грудь, опубликовав новое фото на своей странице в Instagram. На снимке она предстала в облегающее зону декольте и украшенном пайеетками эффектном платье.

Рядом со зведой позиирует певец Сергей Лазарев. Фото было сделано во время «Песни года» в Германии, о чем фоловерам сообщила сама Кудрявцева в подписи ивжнтхх под фото.

Не так давно СМИ активно обсуждали инцидент с лопнувшим имплантом и операцию по их удалению, которую перенесла звезда. Журналисты заметили, что после нее, Кудрявцева предпочитала носить свободные вещи, что стало заметно три недели назад, когда она вернулась к работе. Кто знает, может женщина стеснялась появиться на публике без традиционного пышного бюста.

СМИ писали, со слов телеведущей, что переменам рад молодой муж Леры, хоккеист Игорь Макаров.

«Супруг очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же», — рассказла она еженедельнику «7 дней».

Свое мнение выразил и экс-любимый Кудрявцевой, певец Сергей Лазарев. По его словам, «сделанная» грудь Кудрявцевой ему никогда не нравилась.

Поклонники же отметили, что с природной грудью Кудрявцева стала выглядеть гораздо моложе и теперь больше соответствует внешне молодому супругу.