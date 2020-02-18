Эксперт указал алтайскую родину белогривого коня Чен Ына

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Эксперт указал алтайскую родину белогривого коня Чен Ына

Вождь Северной Кореи

12 лошадей, ранее купленные властями Северной Кореи, могли быть выращены на Алтайском конном заводе. Такое предположение сделал доцент кафедры международных отношений, заместитель директора по науке Восточного института – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин, пишет РИА «Новости».

Ранее власти Северное Кореи купили 12 лошадей, после чего в сети появились фото, где лидер страны Ким Чен Ын сидит верхом на белогривом коне в сопровождении военных руководителей. По данным англоязычного издания, специализирующегося на КНДР, NK News, сделка на сумму более $75,5 тысяч произошла в октябре прошлого года. В связи с этим Артем Лукин напомнил, что власти Северной Кореи давно покупают российских лошадей на Алтае. «Власти Северной Кореи давно покупают лошадей у Алтайского конного завода, скорее всего, эти лошади тоже оттуда. Орловские рысаки там очень ценятся. Важно отметить, что именно орловского рысака президент РФ Владимир Путин подарил в 2003 году Ким Чен Иру», — рассказал эксперт.

Он отметил, что орловские рысаки известны своим благородным видом, хорошей выносливостью и податливым характером. «Скорее всего, лошадь, на которой Ким Чен Ын поднимался на Пэктусан, доставлена раньше, потому что лошади нужно время на адаптацию», — пояснил Артем Лукин.

В прошлом году лидер КНДР дважды восходил на священную гору Пэктусан. Для многих зарубежных экспертов это стало поводом для поиска скрытых смыслов: якобы это зашифрованное предзнаменование подготовки Пхеньяна к новой конфронтации.

Напомним, что в 2003 году президент РФ Владимир Путин подарил отцу Ким Чен Ына – Ким Чен Иру трех русских жеребцов. Один из них – Иплом – был выращен на Алтайском конном заводе. Как писали СМИ, он больше всех понравился корейскому вождю и завоевал сумасшедшую популярность в Северной Корее.

Справка:

Алтайский конный завод основан в 1907 году купцом и промышленником А.А. Винокуровым. Сейчас на предприятии выращивают лошадей орловской рысистой породы. Алтайские рысаки приспособлены к суровым условиям Сибири, с успехом выступают на ипподромах страны. Завод находится в Алтайском крае в Тюменцевском районе.